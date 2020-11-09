Başkentte 10 Kasım'da bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika

Başkentte 10 Kasım'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

09.11.2020 16:17
Başkentte 10 Kasım'da bazı yollar trafiğe kapatılacak, System.String[]

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı anma programı dolayısıyla başkentte 10 Kasım'da bazı yollarda ulaşım sağlanamayacak.

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı anma programı dolayısıyla başkentte 10 Kasım'da bazı yollarda ulaşım sağlanamayacak.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Kasım'da düzenlenecek programlarla ilgili alınacak emniyet tedbirleri gereğince 06.30'dan itibaren Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı'na çıkış yan varyantları-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı - Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Anıt Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Gençlik Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Akdeniz Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan cadde ve sokaklar, programlar sona erene kadar araç trafiğine çift yönlü kapatılacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate alması ve toplu taşıma araçlarını kullanmasının faydalı olacağı vurgulandı.

Mustafa Kemal Atatürk, 15 Temmuz, Beşevler, 10 Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte 10 Kasım'da bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika


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