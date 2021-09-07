Başkentte 11 köpeğin cansız bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı - Son Dakika

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 11 köpeğin cansız bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı ve Meral T. Hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Samur Sokak'ta sakinleri sokakta fark edilen kötü koku sebebiyle polis ekiplerine ve belediyeye ihbarda bulunmuş, arama çalışmalarının sonucunda da Meral T.'nin ikamet ettiği bina bahçesinde çalışma yapmıştı. İkametin çevresinde köpek seslerinin gelmesi üzerine 7 köpeğin uygunsuz bir şekilde tutulduğu ve bina bahçesinde yapılan kazı sonucu 11 köpeğin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Olay sonrası hazırlanan iddianame Ankara 55. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilirken, hayvanlara eziyet ettiği ve uygunsuz koşullarda tutulduklarına yönelik tanık beyanlarının ardından sanık Meral T. hakkında '11 evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 9 aydan 6 yıla, 'evcil hayvana zalimce muamelede bulunma' suçundan ise 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Sanık Meral T. hakkında yürütülen soruşturma, yeni çıkarılan '5199 sayılı hayvanları koruma kanunu' kapsamında hazırlanan ilk dosya oldu. 11 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilmişti.

(Engin Yağcı/İHA)