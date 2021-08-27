Başkentte 112 adet kök kenevir ile çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi - Son Dakika

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonlar ile çalışmalar neticesinde 112 adet kök kenevir ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bir arazide izinsiz kenevir yetiştirildiğinin bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri, bahse konu yerde yaptıkları çalışmalar sonucunda kenevirleri yetiştirenin Y.T.M. olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler Y.T.M.'yi adresine düzenlenen operasyonla yakalayıp gözaltına alırken, 8 kök kenevir ile 32 gram kubar esrarı da ele geçirdi.

Bir diğer olayda ise ekipler, A.M. isimli bir şahsın uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Kahramankazan Akıncı Yol Kontrol Noktasında A.M.'nin seyahat ettiği otobüs durdurdu. Şahsın yapılan üst aramasında 30 gram bonzai ele geçirilirken, hakkında da adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başka bir olayda ise Ş.G. adında bir kişinin Polatlı ilçesindeki mısır tarlasında yasadışı kenevir yetiştirdiğini belirledi. Söz konusu tarla ile Ş.G.'nin evinde yapılan aramalarda 104 kök yasadışı kenevir ele geçirildi. Ş.G. hakkında ise adli işlem başlatıldı. - ANKARA