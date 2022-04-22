Son dakika haberi: Başkentte 12 ayrı noktada uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Başkentte 12 ayrı noktada uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı

22.04.2022 17:00
Son dakika haberi: Başkentte 12 ayrı noktada uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı

Son dakika haberler: Başkentte uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 12 ayrı adreste şahısların evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, sentetik ecza maddesi ve hassas terazi ele geçirilirken 9 kişi gözaltına alındı.

Başkentte uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 12 ayrı adreste şahısların evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, sentetik ecza maddesi ve hassas terazi ele geçirilirken 9 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Ankara genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Altındağ ilçesinde 11 ve Çankaya ilçesinde 1 olmak üzere 12 ayrı noktada eş zamanlı gerçekleşen aramalarda, 2 kilo 453 gram eroin, 920 gram esrar, 100 adet sentetik ecza ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Yakalan şüpheliler emniyette devam eden işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

(Oğuzhan Halil Özbek - İbrahim Çakmak/İHA)

Son dakika haberi: Başkentte 12 ayrı noktada uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı
Son dakika haberi: Başkentte 12 ayrı noktada uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı
Son dakika haberi: Başkentte 12 ayrı noktada uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı
Son dakika haberi: Başkentte 12 ayrı noktada uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı
Son dakika haberi: Başkentte 12 ayrı noktada uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı
Son dakika haberi: Başkentte 12 ayrı noktada uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı
Son dakika haberi: Başkentte 12 ayrı noktada uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Başkentte 12 ayrı noktada uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Başkentte 12 ayrı noktada uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
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