Kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Kaçakçılık operasyonu

11.01.2021 14:13

Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 12 ton 535 litre kaçak karışımlı akaryakıt ve 16 bin 328 paket kaçak ilaç ele geçirildi.

Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 12 ton 535 litre kaçak karışımlı akaryakıt ve 16 bin 328 paket kaçak ilaç ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 4-10 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda 12 ton 535 litre kaçak karışımlı akaryakıt, 16 bin 328 paket kaçak ilaç, 193 bin 551 kaçak puro makaronu, 1252 kaçak muhtelif eşya, 364 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 247 kilogram kaçak tütün, 12 kaçak cep telefonu ve 352 tarihi eser niteliği taşıyan obje ve sikke ele geçirildi.

Operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık operasyonu
Kaçakçılık operasyonu
Kaçakçılık operasyonu
Kaçakçılık operasyonu

Kaçakçılık, Akaryakıt, Ankara, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaçakçılık operasyonu - Son Dakika


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