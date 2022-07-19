Başkentte 13 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Başkentte 13 FETÖ şüphelisi yakalandı

19.07.2022 11:02
Başkentte 13 FETÖ şüphelisi yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 13 FETÖ şüphelisinin yakalandığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 13 FETÖ şüphelisinin yakalandığını duyurdu.

Aralarında 2 hükümlünün de bulunduğu şüpheliler saklandıkları adreste polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin TEM şubedeki ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Yakalama kararına ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından verilen talimatlara istinaden, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan, aralarında ihraç edilmiş kamu görevlilerinin de bulunduğu 2'si hükümlü, 11'i şüpheli toplam 13 kişi hakkında, 19.07.2022 tarihinde yakalanmalarına yönelik arama kararı verilmiş olup şahısların tamamı, istihbarat birimlerince tespit edilen saklandıkları adreslerinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hükümlü şahısların ceza infaz kurumuna sevkleri sağlanmış, şüphelilerin ise soruşturma işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde devam edilmektedir" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara Başsavcılığı, TEM Otoyolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte 13 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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