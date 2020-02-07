Başkentte 13. Ülkelerarası El Sanatları-Sevgilim Hediyelik Eşya Günleri - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Başkentte 13. Ülkelerarası El Sanatları-Sevgilim Hediyelik Eşya Günleri - Son Dakika

Başkentte 13. Ülkelerarası El Sanatları-Sevgilim Hediyelik Eşya Günleri

6 saat önce

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Ülkelerarası El Sanatları-Sevgilim Hediyelik Eşya Günleri başkentlilerle buluştu.

Başkentte 13. Ülkelerarası El Sanatları-Sevgilim Hediyelik Eşya Günleri, System.String[]

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Ülkelerarası El Sanatları-Sevgilim Hediyelik Eşya Günleri başkentlilerle buluştu.

REM Fuarcılık tarafından One Tower AVM'de düzenlenen fuar, 16 Şubat'a kadar gezilebilecek.

Fuarda Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Senegal, Mısır, İran, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Afganistan gibi ülkelere ait el sanatı ürünleri alıcıyla buluştu.

REM Fuarcılık Genel Koordinatörü Remzi Çayır, dün açılan fuarda 150 standın bulunduğunu belirterek, "Orta Asya'nın el sanatlarından tutun Afrika'nın gizemli oyma eserlerine kadar farklı eserleri, objeleri beğeniye sunuyoruz. Burası ülkemizin çeşitli yörelerine ait el sanatlarının da bulunabileceği farklı bir ortam. Tüm halkımızı davet ediyoruz." dedi.

Senegal'den Mutoni Rashka da standlarında Afrika'dan gelen el emeği ürünlerin yer aldığını anlatarak, "Biz Senegal'den geldik, siz de fuara gelin." ifadesini kullandı.

Hindistan'dan sariler, kumaşlar ve takılar, Mısır'dan papirüs çeşitleri, İran'dan halılar, Afganistan'dan özel taşlar, Gaziantep'in bakırları, Hatay'ın ipek dokuma ürünleri, Beypazarı'nın gümüşleri, Çankırı'nın doğal tuzu, Van'ın halı-kilimi, Isparta'nın gül ürünlerinin başkentlilerin beğenisine sunulduğu fuar, renkli görüntülere de sahne oldu.

Fuarda, Endonezya'da yaşayan Kemal-Markila Güler çifti, stantlarında marakas çaldı.

Hindistan, Senegal, Afrika, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:06 Kaynak: AA
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