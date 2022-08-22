Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde 15-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 260 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 39'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, operasyonlarda yapılan aramalarda toplam 12.6 kilogram esrar, 3.3 kilogram eroin, 2.7 kilogram skunk, 1.2. kilogram metamfetamin, 250 gram kokain, 540 adet ecstasy ve 2 bin 650 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Narkotik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Başkentte narkotik operasyonlarında 260 gözaltı - Son Dakika

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