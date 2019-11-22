Hindistan bağımsızlık hareketinin lideri Mahatma Gandi'nin doğumunun 150. yılı dolayısıyla "150. Yılında Gandhi Nadir Arşiv Fotoğrafları" sergisi açıldı.

Kızılay'da Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonuna ait sanat galerisindeki açılışa Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya katıldı.

Bhattacharyya, negatifleri Hindistan Fotoğraf Arşivi Vakfından alınan fotoğrafların tarihi anlamları hakkında davetlilere bilgi verdi.

Sergide Gandi'nin eşsiz karelerinin yer aldığını belirten Büyükelçi Bhattacharyya, "Barış ve adaletten yana olan Gandi, kadın, yaşlı ve çocuk demeden yanına gelenlere gülümserdi." dedi.

Bhattacharyya, Gandi'nin yanında taşıdığı keçisiyle farklı ülkelere ucuz kompartımanlarda yaptığı tren seyahatlerine ait fotoğrafların da sergide yer aldığını söyledi.

Sergide modern Hindistan'ın bağımsızlık öncesi ve sonrası dönemlerinde çalışan ilk serbest foto muhabirlerinden biri olan Kulwant Roy'un 1930 ila 1960'lı yıllar arasında çektiği fotoğraflar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Hint fotoğrafçısı Aditya Arya'nın küratörlüğündeki sergi 29 Kasım'a kadar gezilebilecek.