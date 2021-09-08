Başkentte 16 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Ankara'da kaçakçılık ekiplerince düzenlenen operasyonda, 16 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesinde bir otomobili durduran Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta yaptıkları aramada 16 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi