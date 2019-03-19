Başkentte 18 Öğretmene Fetö Operasyonu
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 18 öğretmenden 3'ü yakalandı.
Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 18 öğretmenden 3'ü yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 18 öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.
Haklarında yakalama kararı çıkarılan öğretmenlerden 3'ü İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:49 Kaynak: AA
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