Son Dakika Haberleri: Başkentte 18 Öğretmene Fetö Operasyonu

Başkentte 18 Öğretmene Fetö Operasyonu

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 18 öğretmenden 3'ü yakalandı.

Başkentte 18 Öğretmene Fetö Operasyonu, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 18 öğretmenden 3'ü yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 18 öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan öğretmenlerden 3'ü İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:49 Kaynak: AA

Ankara, Başsavcı, Güncel
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