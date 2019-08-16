Başkentte 180 düzensiz göçmen yakalandı
28 dakika önce
Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Müdürlüğünün yaptığı uygulamada 180 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:15 Kaynak: İHA
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Müdürlüğünün yaptığı uygulamada 180 Afganistan
uyruklu şahıs yakalandı. Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Ankara
Emniyet Genel Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, Altındağ
ilçesindeki Örnek ve Atıfbey mahallelerinde düzensiz göçmenlere yönelik eş zamanlı uygulama yapıldı. Asayiş, narkotik, çevik kuvvet, özel harekat ve ilçe emniyet birimlerinden personelin katıldığı uygulama kapsamında belirlenen 30 adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ekiplerce kimlik ve pasaportları bulunmayan Afganistan uyruklu 180 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesine yönelik işlem başlatıldı.
(Mehmet Kalay
- İrfan Çalışkan/İHA)
Meteorolojiden Marmara uyarısı! Sağanak yağış geliyor İşe gitmek için araçların başına gelen vatandaşlara şok Afganistan'da kadınların çalıştığı ilk restoran İBB önünde okuduğu bildiriyle İmamoğlu'nu kınayan Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi