Son Dakika Haberleri: Başkentte 180 düzensiz göçmen yakalandı
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Başkentte 180 düzensiz göçmen yakalandı

25 dakika önce

Başkentte 180 düzensiz göçmen yakalandıANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Müdürlüğünün yaptığı uygulamada 180 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı.

Başkentte 180 düzensiz göçmen yakalandı
ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Müdürlüğünün yaptığı uygulamada 180 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı.
Alınan bilgilere göre sabah saatlerinde Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, Altındağ ilçesindeki Örnek ve Atıfbey mahallerinde düzensiz göçmenlere yönelik eş zamanlı uygulama yapıldı.
Asayiş, narkotik, çevik kuvvet, özel harekat ve ilçe emniyet birimlerinden personelin katıldığı uygulama kapsamında belirlenen 30 adrese operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda ekiplerce kimlik ve pasaportları bulunmayan Afganistan uyruklu 180 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesine yönelik işlem başlatıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Afganistan, Ankara, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:50 Kaynak: İHA
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