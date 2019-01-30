Başkentte 186 Dernek ve 10 Federasyondan Özhaseki'ye Destek

ANKARA(AA) - Başkentte faaliyette bulunan 186 dernek ve 10 federasyon, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'ye destek açıklaması yaptı.

ANKARA(AA) - Başkentte faaliyette bulunan 186 dernek ve 10 federasyon, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'ye destek açıklaması yaptı.



Ankara'daki 186 dernek ve 10 federasyonun başkan ve temsilcileri, "Ankara Sivil Toplum Buluşmaları" kapsamında Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.



Çeşitli sivil toplum kuruluşları adına ortak açıklamada bulunan Konyalı Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Erkoç, "Terör olayları, dünyanın birçok yerinde yaşanan kargaşa ve küresel olayların etkisi altında gerçekleşecek 31 Mart seçimleri oldukça önemlidir." şeklinde konuştu.



Erkoç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında yapılacak ilk seçim olma özelliğini taşıyan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin bu anlamda da önemli olduğunu vurgulayarak, federasyon ve dernek başkanları olarak yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin büyükşehir belediye başkan adaylarını değerlendirdiklerini ifade etti.



Erkoç, şunları kaydetti:



"Karar alırken, yapılması taahhüt edilen projelerin yapılabilirliğinin yanında finansal kaynakların belirtilmiş olmasına, devlet yönetimi ile yerel yönetimin uyum içinde çalışabilirliğine, halka hizmetin öncelik edinilmesine ve hayata dokunan projeler olmasına dikkat ettik. Bu nedenlerle 10 federasyon ve 186 derneğin temsilcileri olarak Mehmet Özhaseki'yi ve projelerini destekliyoruz."



Özhaseki'ye desteklerini açıklayan sivil toplum örgütleri arasında Kayseri Dernekler Federasyonu, Kırıkkaleliler Vakfı, Ankara Samsun Dernekler Federasyonu, Sinoplular Derneği, Karadeniz Dernekler Federasyonu, Nevşehir Dernekler Federasyonu ve Kahramanmaraşlılar Derneği de bulunuyor.

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