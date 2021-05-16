Başkentte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bir dizi etkinlikle kutlanacak - Son Dakika

Başkentte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bir dizi etkinlikle kutlanacak

16.05.2021 11:31
Başkentte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bir dizi etkinlikle kutlanacak, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için, Kovid-19 tedbirleri kapsamında özel programlar düzenleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için, Kovid-19 tedbirleri kapsamında özel programlar düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, bu yıl 19 Mayıs coşkusunu kutlamak üzere "Gençlik Haftası" kapsamında, 17-19 Mayıs tarihleri arasında bir dizi etkinlik hazırladı.

Salgın süreci dikkate alınarak düzenlenecek ve ABB TV'den canlı yayınlanacak etkinlikler, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00'de Altınpark Amfi Tiyatro'da Mehteran ve Türk Halk Müziği Konseri ile başlayacak.

Kent Orkestrası, 18 Mayıs Salı günü saat 18.00'de Batıkent Vedat Dalokay Parkı Amfi Tiyatro'da Gençlerle Sahnede konseri, Agora Senfoni Orkestrası ise 19 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da 50. Yıl Parkı'nda Gençlik Konseri verecek.

Etkinlikler kapsamında, 19 Mayıs Çarşamba günü 12.00–19.00 saatleri arasında, içinde bando ekiplerinin yer aldığı 10 turistik gezi otobüsü ile 7 merkez ilçede kutlama turu yapılacak.

Başkentlileri balkon ve pencerelerine davet eden Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs'ta ayrıca 11.00–16.00 saatleri arasında belirlenmiş 3 bölgede Mehteran Yürüyüşü düzenleyecek.

Mehteran yürüyüşleri, 11.00-12.00 Yenimahalle Belediyesi ile İvedik Metro İstasyonu arasında, 13.00-14.00 Etlik Aşağı Eğlence ve Kasalar arasında (Giresun Caddesi) ve 15.00-16.00 Keçiören Nuri Pamir Caddesi'nde yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bir dizi etkinlikle kutlanacak - Son Dakika


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