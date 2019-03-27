Son Dakika Haberleri: Başkentte 2 Hakime Fetö Gözaltısı

Başkentte 2 Hakime Fetö Gözaltısı

49 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara Adliyesinde görev yapan hakim M.A.Ç. ile Yargıtay tetkik hakimi A.Ö. gözaltına alındı.

Başkentte 2 Hakime Fetö Gözaltısı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara Adliyesinde görev yapan hakim M.A.Ç. ile Yargıtay tetkik hakimi A.Ö. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ nedeniyle meslekten ihraç edilen hakim Ali Çetin'in ByLock yazışmalarında A.Ö'nün isminin geçtiği belirtildi.

M.A.Ç'nin ise FETÖ itirafçısı bir astsubay tarafından "kendisinden sorumlu örgüt abisi" olarak teşhis edildiği öğrenildi.

Bunun üzerine başlatılan soruşturmada, şüpheli hakimler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince odalarında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam eden hakimlerin, Ankara Adliyesine getirilmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:47 Kaynak: AA

Yargıtay, Ankara, Güncel
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