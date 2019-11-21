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Başkentte "2. Kahvaltı Festivali" başladı

6 saat önce

Başkentte kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerini bir araya getiren "2. Kahvaltı Festivali (Break Fest)" başladı.

Başkentte

Başkentte kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerini bir araya getiren "2. Kahvaltı Festivali (Break Fest)" başladı.

Altınpark Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen kahvaltı festivalinde açılan stantlarda Türkiye'nin farklı yörelerine ait sayısız ürün Ankaralıların beğenisine sunuldu.

Zirve Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak, festivalle Ankara'nın gastronomi alanında da iddialı olduğunu ortaya koymak istediklerini söyledi.

Festivalde Türkiye'nin farklı illerinden gelen üreticilerin yer aldığını söyleyen Karapıçak, "Amacımız bu toprakların en kadim değeri olan kahvaltı sektöründe farkındalık oluşturmak ve sektöre katkı sağlamaktır." dedi.

Karapıçak, gelecek yıl düzenlenecek festivalin uluslararası bir boyut kazanacağını da vurguladı.

Kahvaltı sektörünün büyük ihracat potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Karapıçak, "Hedefimiz gelecek yıl Orta Doğu, Avrupa ve Afrika'dan gelen sektör temsilcileriyle Türk üreticilerimizi bir araya getirmek. Anadolu'nun kahvaltı kültürünü dünyaya tanıtmak için her geçen yıl daha fazla katkı yapmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

Festival, 24 Kasım Pazar akşamına kadar sürecek.

Türkiye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:40 Kaynak: AA
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