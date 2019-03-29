Son Dakika Haberleri: Başkentte 2 Katlı Hurda Deposu Kül Oldu

Başkentte 2 Katlı Hurda Deposu Kül Oldu

1 saat önce

Başkentte 2 katlı hurda deposu kül olduANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir hurda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Başkentte 2 katlı hurda deposu kül oldu

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir hurda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı depo kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 02.00 sularında Ankara'nın Altındağ ilçesi Kale Mahallesi Çay Sokakta meydana geldi
Edinilen bilgilere göre Gökhan Or'un kiraladığı iki katlı bir gecekondudan bozma hurda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gecekondudan bozma hurda deposunda çıkan yangında, hurda deposu yanarak kül oldu.
Depodan yoğun duman ve alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınabildi. Yangın esnasında itfaiye ekiplerine tanker ile su takviyesi yapıldı. Çıkan yangında gecekondudan bozma iki katlı depo kullanılamaz hale gelirken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
İddiaya göre olayı gören vatandaşlar, deponun bahçesinde bekçi köpeğinin olduğunu fark etti. Köpeği kurtarmak için alevlerin arasına giren çevredeki vatandaşlar, bekçi köpeğini son anda yanmaktan kurtardı.
Öte yandan görgü şahitleri, yangından önce gecekondunun kapısının açık olduğunu iddia etti. Polis bu iddianın üzerine kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:42 Kaynak: İHA

Ankara, Altındağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çin, Türkiye'deki Yatırımlarını İkiye Katlayacak Adaklık Koyunlarını Alevlerin Arasından Böyle Kurtardı Ankara'da Trafikteki Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü İntihara Kalkışan Bedensel Engelli İkizini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 05:44:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte 2 Katlı Hurda Deposu Kül Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]