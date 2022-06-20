Başkentte 2'si kırmızı bültenle aranan 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Başkentte 2'si kırmızı bültenle aranan 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı

20.06.2022 09:29
Başkentte 2'si kırmızı bültenle aranan 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Ankara'da düzenlenen 2 operasyonda, 2'si kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi 3 şüpheli yakalandı.

Ankara'da düzenlenen 2 operasyonda, 2'si kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi 3 şüpheli yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'e yönelik uzun süreli takip ve analiz çalışmaları sonucunda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu A.N. ve C.V. gözaltına alındı.

Geçmiş yıllarda çatışma bölgelerinde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

TEM ekiplerinin aynı kapsamda yaptığı bir diğer operasyonda ise DEAŞ adına sosyal medyadan paylaşımlar yapan ve eleman kazanma faaliyetlerinde bulunduğu yönünde istihbarat bulunan yabancı uyruklu A.A. gözaltına alındı. Şüpheli ile birlikte ele geçirilen dijital materyallerde, terör örgütü elebaşlarının konuşmaları ile örgütün infaz görüntüleri de tespit edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte 2'si kırmızı bültenle aranan 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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