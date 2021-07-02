Başkentte 2020 yılındaki kaçakçılık operasyonlarında 1232 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen yılki kaçakçılık olayları ve operasyonlarına ilişkin istatistikleri paylaştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, kentte 2020 yılında 687 kaçakçılık olayı meydana geldi, 23 operasyon yapıldı.

Operasyonlarda, 1232 şüpheli yakalandı, 179 bin 277 paket kaçak sigara, 47 ton 93 kilogram tütün, 21 milyon 793 bin 874 adet makaron-puro, 1 milyon 417 bin 637 adet muhtelif elektronik eşya, 114 bin 472 litre kaçak veya sahte içki, 163 bin 569 litre akaryakıt, 482 bin 534 adet ilaç, 1793 adet tarihi eser ve sikke ele geçirildi.