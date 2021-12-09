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Başkentte 2021-2027 Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programları Açılış Konferansı yapıldı - Son Dakika

Başkentte 2021-2027 Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programları Açılış Konferansı yapıldı

09.12.2021 13:46
Başkentte 2021-2027 Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programları Açılış Konferansı yapıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gitmek için hala vize almak durumunda kaldığını belirterek, "Bizim tabii AB tarafından en büyük beklentimiz Erasmusluların önünün açılması, yani vize konusunda sorun yaşanmaması lazım." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gitmek için hala vize almak durumunda kaldığını belirterek, "Bizim tabii AB tarafından en büyük beklentimiz Erasmusluların önünün açılması, yani vize konusunda sorun yaşanmaması lazım." dedi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen 2021-2027 Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programları Açılış Konferansı'nda konuşan Kaymakcı Türkiye'nin, 2004'ten bu yana AB'nin Erasmus benzeri programlarına katılmaya başladığına ve Erasmus'tan belki de en etkin yararlanan ülke olduğuna dikkati çekti.

Kaymakcı, Erasmus'un Avrupa kıtasında barışa, istikrara, önyargıların aşılmasına, duvarların kırılmasına, başka kültürlerin keşfedilmesine katkıda bulunan bir program olduğunu ancak Türk gençleri için daha çok anlam ifade ettiğini kaydederek, "Maalesef Türkiye bugün Avrupa coğrafyasında, vatandaşlarının hala vize almak zorunda olduğu bir ülke konumunda. Umarız vize serbestisinde son adımları tamamlarız ve bir an önce vize kalkar." diye konuştu.

Erasmus'un Türk öğrenciler için Avrupa ülkelerinde başka kültürleri keşfetme imkanı sunduğuna ve oldukça değerli bir program olduğuna dikkati çeken Kaymakcı "Bizim tabii AB tarafından en büyük beklentimiz Erasmusluların önünün açılması, yani vize konusunda sorun yaşanmaması lazım." diye konuştu.

Erasmus programında 33 ülke içinde en fazla başvuru alan ve en fazla projeye destek olmaya çalışan ülkenin Türkiye olduğu bilgisini paylaşan Kaymakcı, "Umarız önümüzdeki dönemde hem AB kaynaklarının artmasıyla hem Türkiye'nin ulusal katkılarıyla çok daha fazla insanımızı Erasmus'tan yararlandıracağız." dedi.

Erasmus öğrencilerinin, son dönemde karşılaştığı bazı güçlüklere değinen Kaymakcı, şunları dile getirdi:

"Son dönemde bazı Erasmuslu öğrencilerimiz gerek harçlıkları anlamında gerek süreleri anlamında bazı zorluklar yaşadı. Burada aslında tamamen bir iyi niyet var. Bunu da açıklamak isterim. Biliyorsunuz AB'nin bütçesi gecikmeli olarak, aşağı yukarı bir yıl gecikmeyle 2021'in sonlarına doğru kabul edilebildi. Biz AB'ye aday ülke olduğumuz için Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı'na ancak AB bütçesi kabul edildikten sonra katılabiliyoruz. 27 Ekim'de anlaşmaları imzaladık ve bundan sonra bu programa hem AB katkısını hem Türkiye katkısını ödememiz gerekiyor. Bu süreç de bugünlerde tamamlanmak üzere. Ümit ediyoruz ki 2022'nin başından itibaren bu ödemeler gerçekleştirilmiş olsun. Öğrencilerimiz de harçlıklarına ve kalmayı planladıkları süreye kavuşmuş olacak."

Dijitalleşme ve çevrecilik Türkiye ve AB'nin ortak hedefidir

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou, 2022'nin Avrupa Gençlik Yılı ilan edildiğine işaret ederek, Erasmus'un AB'nin en başarılı programlarından biri ve bayrak taşıyıcısı olduğunu belirtti.

Erasmus'un 30 yılı aşkın süredir gençlere fırsatlar sunduğunu ve zamanla daha kapsamlı ve geniş çerçeveye kavuştuğunu kaydeden Pertzinidou, Brüksel'de imzalanan anlaşmaların Türkiye ile AB arasında özellikle çevrecilik ve dijitalleşme gibi hedeflerle ittifakı güçlendirdiğini söyledi.

Pertzinidou, Erasmus'taki yeni konu başlıklarından dijitalleşme ve çevreciliğe ilişkin "Bunlar Türkiye ve AB arasındaki ortak hedeflerdir. Erasmus'un bu hedefleri birlikte başarmaya katkı sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Erasmus programının, gelecek 7 yıla yönelik bütçesindeki artışın AB'nin eğitime, gençliğe ve hayat boyu öğrenime verdiği önemi gösterdiğini ve 33 ülkeyi kapsayacağını dile getiren Pertzinidou, Türk gençlerini Erasmus+ programına katılmaya davet etti.

Her yıl 60 bin civarı Türk vatandaşı Erasmus'tan yararlanıyor

Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı da Türkiye'nin programa 2004'te dahil olduğunu hatırlatarak, geçen 17 yılda 850 bin Türk vatandaşının Erasmus hibelerinden yararlandığını ve birkaç yılda bu rakamın 1 milyonu aşmasını umduklarını söyledi.

Astarcı "Geldiğimiz noktada yıllık Türkiye Ulusal Ajansının hibeleri vasıtasıyla yaklaşık 60 bin vatandaşımız bir eğitim veya gençlik programına katılarak yurt dışına eğitime gidebiliyor." diye konuştu.

AB Komisyonunun hem Erasmus hem de Avrupa Dayanışma Programı bütçesini artırdığını kaydeden Astarcı, iki programın 2021-2027 dönemi için toplam bütçesinin 26,2 milyar avroya çıkarıldığını belirtti.

Astarcı, ajansa her yıl 12 bin 200 proje başvurusu yapıldığını aktararak, ancak bu projelerden 2 bin 500 civarının hibe alabildiğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı, konuşmasının ardından sahnede bulunan insansı robot "Ada" ile konuştu.

Robot Ada, ayrıca 2021-2027 döneminin açılışı dolayısıyla pasta kesilmesine de eşlik etti.

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Erasmus, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte 2021-2027 Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programları Açılış Konferansı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentte 2021-2027 Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programları Açılış Konferansı yapıldı - Son Dakika
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