Başkentte 2021 yılında bin 172 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü 2021 yılında göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlara ait verileri paylaştı. Yıl boyunca yapılan 136 operasyonda toplam bin 172 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik il genelinde yıl boyunca gerçekleştirilen operasyonlara ait verilerin yer aldığı bir video yayınladı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yıl boyunca yapılan 136 operasyonda bin 172 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi. Operasyonlarda gözaltına alınan toplam 419 şahıstan ise 31'inin tutuklandığı aktarıldı. - ANKARA