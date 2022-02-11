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Başkentte 2021 yılında bin 172 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Başkentte 2021 yılında bin 172 düzensiz göçmen yakalandı

11.02.2022 14:11
Başkentte 2021 yılında bin 172 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü 2021 yılında göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlara ait verileri paylaştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü 2021 yılında göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlara ait verileri paylaştı. Yıl boyunca yapılan 136 operasyonda toplam bin 172 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik il genelinde yıl boyunca gerçekleştirilen operasyonlara ait verilerin yer aldığı bir video yayınladı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yıl boyunca yapılan 136 operasyonda bin 172 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi. Operasyonlarda gözaltına alınan toplam 419 şahıstan ise 31'inin tutuklandığı aktarıldı. - ANKARA

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte 2021 yılında bin 172 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentte 2021 yılında bin 172 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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