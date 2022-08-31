Ankara'da okul servis ücretleri belli oldu - Son Dakika
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Ankara'da okul servis ücretleri belli oldu

31.08.2022 13:38
Ankara'da okul servis ücretleri belli oldu

Başkentte 2022-2023 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretleri belirlendi.

Başkentte 2022-2023 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretleri belirlendi.

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, AA muhabirine, okul servis ücretlerine ilişkin bilgi verdi.

2022-2023 eğitim öğretim yılı okul servis fiyatları azami hadlerini gösterir ücret tarifesinin Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini belirten Elmadağlı, yükselen maliyetler nedeniyle fiyatlarda yüzde 30'luk artışa gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. Elmadağlı, personel servis fiyatlarında da aynı oranda artışa gidildiğini bildirdi.

Tuncay Elmadağlı'nın verdiği bilgiye göre, servis ücretleri Ankara'da yıllık 0-3 kilometre için 5 bin 96 lira, 3-6 kilometre için 5 bin 616 lira, 6-10 kilometre için 6 bin 494 lira, 10-15 kilometre için 7 bin 553 lira olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 150 lira alınacak.

Ücretler gidiş ve dönüşü kapsıyor. Okul öncesi, ilk ve ortaokullarda rehber personel giderlerine katkı olarak araçta taşınan her öğrenci için aylık azami 200 lira tarifeye ek ücret talep edilecek.

Salgın hastalık nedeniyle kapasite sınırlamalarında, akaryakıt fiyat artışında ek ücret alınacak

Öte yandan, okullarda uygulanan etüt programlarına katılan öğrencilerin okul giriş ve çıkış saatleri dışında yapılan geliş veya dönüş saatleri için ek olarak taşıma ücretinin dörtte bir oranında ücret alınacak.

Salgın hastalık gibi mücbir sebeplerden ötürü okul veya araç kapasitelerinde sınırlama uygulandığında tarifeye ek olarak taşıma ücretinin yüzde 25'i kadar ek ücret uygulanacak.

Yıl içinde akaryakıt fiyatları arttığı takdirde artış miktarı tarifeye yansıtılacak.

Okul taşıma ücretleri yıllık peşin ödenebileceği gibi 9 eşit taksite de bölünebilecek. Yıllık peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanacak.

İzmir'de servis ücretlerinin bu hafta belli olması öngörülüyor

İzmir için okul servis ücretlerinin de bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

İzmir Otobüsçüler ve Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesine, nisan ayı tarifelerine göre eylül ayından geçerli olmak üzere yüzde 25'lik zam talebini ilettiklerini belirterek, bu hafta konunun netlik kazanmasını umduklarını söyledi.

Servis hizmetinin maliyetlerinin çok arttığını, amortisman giderleri olan aracın bakım ve onarım masraflarında, personel giderlerinde, araç fiyatlarında, vergi giderlerinde nisan ayına göre artışlar olduğunu ifade eden Mert, "Yüzde 25'lik zam oranını esnafın sürdürülebilir bir hizmet vermek amacıyla istiyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da okul servis ücretleri belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da okul servis ücretleri belli oldu - Son Dakika
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