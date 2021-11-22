Başkentte 26 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Başkentte yurda İran sınırı üzerinden kaçak yollarla girip, Ağrı ve Van illerinden alınarak İstanbul'a götürüldüğü tespit edilen 26 yabancı uyruklu şahıs ile bu şahısların organizatörlüğünü yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yöntemlerle İran üzerinden giriş yapan yabancı uyruklu şahısların Ağrı ve Van illeri üzerinden İstanbul'a götürüleceğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ankara - İstanbul otoyolunda söz konusu yabancı uyruklu şahısların ve organizatörün içerisinde bulunabileceği şüpheli bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan arama sonucunda ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen pasaport ve kimlik belgeleri bulunmayan 26 düzensiz göçmen ile organizatörlüğünü yapan Y.E.S. yakalanarak gözaltına alındı. Y.E.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yabancı uyruklu şahısların ise sınır dışı edilmesi için Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldüğü ve gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. - ANKARA