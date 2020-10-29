Başkentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi geçit töreni (1) - Son Dakika

Başkentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi geçit töreni (1)
29.10.2020 14:46
TBMM önünde Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin gösterisi Dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan askerler Törene katılan askerler Kortej yürüyüşü Bayrak ve Atatürk posteri taşıyan askerler Yürüyüşü izleyen vatandaşlar ANKARA - Cumhuriyet'in ilanının 97.
TBMM önünde Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin gösterisi
Dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan askerler
Törene katılan askerler
Kortej yürüyüşü
Bayrak ve Atatürk posteri taşıyan askerler
Yürüyüşü izleyen vatandaşlar ANKARA - Cumhuriyet'in ilanının 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM'den başlayarak Ulus'ta ilk Meclis önünde son bulacak resmi geçit töreni düzenlendi. Tören öncesi TBMM önünde Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği gösteri sundu. (1)
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