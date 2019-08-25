Son Dakika Haberleri: Başkentte 3,5 büyüklüğünde deprem
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Başkentte 3,5 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Başkentte, merkez üssü Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başkentte 3,5 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Başkentte, merkez üssü Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.42'de merkez üssü Yenimahalle olan 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

Depremin Çankaya, Altındağ ve Keçiören gibi merkez ilçelerden de hissedildiği belirtildi.

Yenimahalle, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:02 Kaynak: AA
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