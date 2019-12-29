Başkentte 3 alt geçit trafiğe açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte 3 alt geçit trafiğe açıldı - Son Dakika

Başkentte 3 alt geçit trafiğe açıldı

6 saat önce

Başkentte, Dumlupınar Bulvarı ile Eskişehir yolu üzerindeki çalışmaları tamamlanan 3 alt geçit trafiğe açıldı.

Başkentte 3 alt geçit trafiğe açıldı, System.String[]

Başkentte, Dumlupınar Bulvarı ile Eskişehir yolu üzerindeki çalışmaları tamamlanan 3 alt geçit trafiğe açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Konutkent ve Yaşamkent araç alt geçitleri ile Başkent Üniversitesi yaya alt geçidi tamamlandı.

Dumlupınar Bulvarı üzerinde üç gidiş üç geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşan alt geçitlerin her biri 700 metre olarak inşa edildi.

Başkent Üniversitesi U dönüşü alt geçidi ise 460 metre uzunluğunda olacak ve kısa sürede trafiğe açılacak.

Başkent Üniversitesi, Dumlupınar, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:36 Kaynak: AA
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