Son Dakika Haberleri: Başkentte "3 Aralık Dünya Engellier Günü" etkinlikleri düzenlenecek
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Başkentte "3 Aralık Dünya Engellier Günü" etkinlikleri düzenlenecek

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Sevgi Engel Tanımaz" temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Başkentte

Ankara Büyükşehir Belediyesince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Sevgi Engel Tanımaz" temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2-3 Aralık'ta yapılacak etkinliklerde mehter takımı, halk oyunları ve müzikli eğlence gösterileri engelli vatandaşlarla buluşacak.

Programa katılacak 4 engelliye akülü ve manuel tekerlekli sandalye hediye edilecek.

Vatandaşlar etkinlik alanına EGO otobüsleriyle ücretsiz taşınacak.

Tüm başkentlilerin davet edildiği etkinlik Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde 2 Aralık Pazartesi 11.00'de resim ve el sanatları sergisi ile başlayacak. Aynı gün Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Salonu'nda 14.00'te etkinlikler düzenlenecek.

Dünya Engelliler Günü, Ankara, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:56 Kaynak: AA
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