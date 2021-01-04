Ankara polisi kaçakçılara göz açtırmıyor - Son Dakika

Ankara polisi kaçakçılara göz açtırmıyor
04.01.2021 16:11
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Başkent'te kaçak alkol ve sigara satıcılarına yönelik 28 Aralık 2020 - 3 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda; 3 bin 127 adet ilaç, bin 795 adet muhtelif/elektronik eşya, 344 litre kaçak/sahte alkollü içki, 82 kilogram tütün, 7 adet sikke ele geçirildi.
(Ali Nargüner/İHA)
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