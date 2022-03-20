Başkentte 3 kişilik aile yoğun kar nedeniyle Otacı Yaylası'nda araçta mahsur kaldı - Son Dakika
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Başkentte 3 kişilik aile yoğun kar nedeniyle Otacı Yaylası'nda araçta mahsur kaldı

20.03.2022 23:53
Başkentte 3 kişilik aile yoğun kar nedeniyle Otacı Yaylası'nda araçta mahsur kaldı

Başkentte, 3 kişilik aile kar nedeniyle Otacı Yaylası'nda araçta mahsur kaldı.

Başkentte, 3 kişilik aile kar nedeniyle Otacı Yaylası'nda araçta mahsur kaldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, saat 16.14'te yerel idare hizmetlerine ulaşım hattı ALO 153'e 3 kişilik ailenin karda mahsur kaldığı ihbarı ulaştı.

Çağrı merkezi ekiplerinin, ABB'ye bağlı Çubuk Fen İşleri Şefliğine ihbarı iletmesinin ardından, araçta mahsur kalanlardan konumlarını cep telefonu aracılığıyla paylaşmaları istendi.

Ekipler, Kızılcahamam ilçesi Otacı Yaylası sınırları içindeki Karagöl Tabiat Parkı yakınlarından paylaşılan konuma ulaşmak amacıyla 16.45'te kar küreme ve yol açma araçlarıyla çalışma başlattı.

ABB Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile jandarmanın yaklaşık 1,5 metre kalınlığındaki karı temizleyerek 3 kişilik ailenin aracının bulunduğu alana ulaşma çalışmaları sürüyor.

Başkentte 3 kişilik aile yoğun kar nedeniyle Otacı Yaylası'nda araçta mahsur kaldı
Başkentte 3 kişilik aile yoğun kar nedeniyle Otacı Yaylası'nda araçta mahsur kaldı
Başkentte 3 kişilik aile yoğun kar nedeniyle Otacı Yaylası'nda araçta mahsur kaldı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte 3 kişilik aile yoğun kar nedeniyle Otacı Yaylası'nda araçta mahsur kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentte 3 kişilik aile yoğun kar nedeniyle Otacı Yaylası'nda araçta mahsur kaldı - Son Dakika
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