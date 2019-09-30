Başkentte 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza MOBESE kameralarında

Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin ağır yaralandığı kazanın görüntüleri MOBESE kameralarına yansıdı.

Yeni Mamak Merkez Camisi önündeki kazanın MOBESE kameralarındaki görüntülerinde, B.A. yönetimindeki 06 BA 9678 plakalı halk otobüsünün durağa yaklaştığı sırada kontrolden çıktığı, durakta bekleyenlere çarptığı görülüyor. Kaldırım üzerindeki elektrik direğinin de çarpmanın etkisiyle devrildiği, bu sırada kaldırımdakilerin duraktan kaçarak yola doğru koştuğu anlar da görüntülerde yer alıyor.

Kaza yerindeki cami görevlisi olayı anlattı

Olaya tanıklık eden Yeni Mamak Merkez Camisi Koordinatörü Hüseyin Kapıcı, "Durakta 15-20 kişi bekliyordu. Otobüs aşağıdan hızla geldi, hiç durmadı. Durağa durur gibi yaklaştı ama hızla daldı. Kaçabilenler kaçtı, kaçamayanlar otobüsün altında kaldı." dedi.

Olay yeri incelemenin ardından kaza yapan otobüs, belediye ekipleri tarafından çekiciyle kaldırıldı ve yol tek taraflı trafiğe açıldı.

Kazada hafif yaralanan şoför B.A'nın tedavisinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi.