Son Dakika Haberleri: Başkentte 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza MOBESE kameralarında
Son Dakika Güncel Haber

Başkentte 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza MOBESE kameralarında

1 saat önce

Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin ağır yaralandığı kazanın görüntüleri MOBESE kameralarına yansıdı.

Başkentte 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza MOBESE kameralarında, System.String[]

Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin ağır yaralandığı kazanın görüntüleri MOBESE kameralarına yansıdı.

Yeni Mamak Merkez Camisi önündeki kazanın MOBESE kameralarındaki görüntülerinde, B.A. yönetimindeki 06 BA 9678 plakalı halk otobüsünün durağa yaklaştığı sırada kontrolden çıktığı, durakta bekleyenlere çarptığı görülüyor. Kaldırım üzerindeki elektrik direğinin de çarpmanın etkisiyle devrildiği, bu sırada kaldırımdakilerin duraktan kaçarak yola doğru koştuğu anlar da görüntülerde yer alıyor.

Kaza yerindeki cami görevlisi olayı anlattı

Olaya tanıklık eden Yeni Mamak Merkez Camisi Koordinatörü Hüseyin Kapıcı, "Durakta 15-20 kişi bekliyordu. Otobüs aşağıdan hızla geldi, hiç durmadı. Durağa durur gibi yaklaştı ama hızla daldı. Kaçabilenler kaçtı, kaçamayanlar otobüsün altında kaldı." dedi.

Olay yeri incelemenin ardından kaza yapan otobüs, belediye ekipleri tarafından çekiciyle kaldırıldı ve yol tek taraflı trafiğe açıldı.

Kazada hafif yaralanan şoför B.A'nın tedavisinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
Kulisleri sallayan iddia: Muhalefet Erdoğan'ın karşısına Babacan'ı çıkaracak Marmara beşik gibi! İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Metrobüsün motor kısmında yangın çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 18:54:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza MOBESE kameralarında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]