Başkentte "3. Rize Hamsi Tanıtım Günleri" başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte '3. Rize Hamsi Tanıtım Günleri' başladı - Son Dakika

Başkentte "3. Rize Hamsi Tanıtım Günleri" başladı

6 saat önce

Başkentte başlayan 3. Rize Hamsi Tanıtım Günleri Festivali'nde vatandaşlara hamsi ve kara lahana çorbası ikram edildi.

Başkentte

Başkentte başlayan 3. Rize Hamsi Tanıtım Günleri Festivali'nde vatandaşlara hamsi ve kara lahana çorbası ikram edildi.

Anfa Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Rize'nin yöresel lezzetlerinin yer aldığı stantlar açıldı.

Stantlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlara, kara lahana çorbası ve hamsi dağıtıldı.

Festivale katılan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ziyaretçilerle tulum ve kemençe eşliğinde horon tepti.

Rize'den gelen solist Emine Özdemir de "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" isimli besteyi seslendirdi.

Festival, 12 Ocak Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:52 Kaynak: AA
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