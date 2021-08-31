Başkentte 30 Ağustos Kortej Yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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Başkentte 30 Ağustos Kortej Yürüyüşü yapıldı

31.08.2021 05:42
Başkentte 30 Ağustos Kortej Yürüyüşü yapıldı

Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

TBMM Dikmen kapısı önünden başlayan yürüyüşe katılan askerlerin büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayrağı taşıdığı resmigeçitte, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığından oluşan Karma Bando takımı marşlar seslendirdi.

Törende Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi dönemlerin askeri üniformalarını giyen "Tarihi Bölük" de geçiş yaptı. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği ile jandarma ve emniyetin motosikletli timlerinin yer aldığı korteje, Atatürk Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar ellerindeki bayraklarla sevgi gösterilerinde bulunurken bazı vatandaşlar da bandonun seslendirdiği marşlara eşlik etti, tezahüratta bulundu.

Geçit töreni yaklaşık 4 kilometrelik bir yürüyüşün ardından Ulus'taki eski Meclis önünde sona erdi. Atatürk Bulvarı boyunca emniyet birimlerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Bulvara çıkan tüm yollar kapatılırken çevik kuvvet ve atlı polisler de güzergahta güvenliği sağladı. AA

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Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Başkentte 30 Ağustos Kortej Yürüyüşü yapıldı - Son Dakika


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