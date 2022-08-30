Törende Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi dönemlerin askeri üniformalarını giyen "Tarihi Bölük", Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği, jandarma ve emniyetin motosikletli timleri de yer aldı.

TBMM Dikmen kapısı önünden başlayan ve askerlerin büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayrağı taşıdığı yürüyüşte, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığından oluşan karma bando takımı, marşlar seslendirdi.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında resmi geçit töreni düzenlendi - Son Dakika

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