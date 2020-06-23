Başkentte 4 kilogram skunk ele geçirildi - Son Dakika

Başkentte 4 kilogram skunk ele geçirildi

Başkentte, jandarma ekiplerince fiziki takibe alınan araçta 4 kilogram skunk ele geçirildi.

Başkentte, jandarma ekiplerince fiziki takibe alınan araçta 4 kilogram skunk ele geçirildi.

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Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, yürütülen çalışmalar sonucu, 20 Haziran'da Altındağ ilçesinde bir kamyonetin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisine ulaşıldı.

Fiziki takibe alınarak Aydınlıkevler Kavşağı'nda durdurulan araçta dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, 4 kilogram skunk ele geçirildi.

Araçtaki şüpheliler, K.G, S.U. ve A.S. ise gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.G. tutuklanırken, S.U. ve A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOM Daire Başkanlığı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:10 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte 4 kilogram skunk ele geçirildi - Son Dakika

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