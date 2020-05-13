Başkentte 45 Halk Ekmek büfesinin yeni sahipleri kura ile belirlenecek - Son Dakika

Başkentte Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde sözleşmesi sona ermiş, işletme kurallarına uymadığı için kapatılan ya da çeşitli sebeplerle boş bulunan 45 Halk Ekmek satış büfesi kura ile yeni sahiplerine teslim edilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle fiziki katılıma kapalı olacak kura çekilişi, sosyal medya hesapları, Youtube kanalı ve ABB TV'den canlı yayınlanacak.

Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürlüğü İhale Salonu'nda 15 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de düzenlenecek "Ekmek Satış Büfesi Dağıtım Programı" kapsamında 45 büfenin yeni sahipleri noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.