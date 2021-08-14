Taksi ile göçmen taşıyan 2 şüpheliye gözaltı - Son Dakika

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde taksiyle düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Gölbaşı ilçesinde 12 Ağustos'ta düzensiz göçmen hareketliliği olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, yapılan araştırmada, 2 kişinin, Ankara- Niğde otoyolu üzeri Ahiboz gişeleri çıkışında taksiyle Ankara yönüne düzensiz göçmen taşıdığını tespit etti. Şüpheli 2 kişi gözaltına alınırken, aynı gün bölgede yapılan çalışmada 5 düzensiz göçmen yakalanarak Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.