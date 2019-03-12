Başkentte 50 Milyon Liralık Naylon Fatura Operasyonu

Başkentte 3 ayrı firmaya düzenlenen operasyonda, 50 milyon lira değerinde naylon fatura ele geçirilirken, firma yetkilisi 5 zanlı yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele
Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine, Yenimahalle
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Mahallesi'nde naylon fatura düzenledikleri iddia edilen 3 ayrı firmayı takibe aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda firmalara operasyon düzenlendi.
Operasyonda, firmaların yetkilileri T.K, S.Ç, Z.B, H.A. ve C.D. gözaltına alındı.
İş yerlerinde yapılan aramalarda, 50 milyon lira değerinde 12 fatura koçanı ve 20 klasör naylon fatura ile 2 kaşe ele geçirildi.
Şüphelilerden birinin aracında ise zulalanmış 2 ruhsatsız av tüfeği ve 54 fişek bulundu.
Zanlıların, aylık maaş karşılığında kimlik bilgilerini kullandıkları kişi adına şirket kurdukları öğrenildi.
Öte yandan şüphelilerden H.A'nın, mali müşavir adayı olduğu tespit edildi.