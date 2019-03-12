Son Dakika Haberleri: Başkentte 50 Milyon Liralık Naylon Fatura Operasyonu

Başkentte 50 Milyon Liralık Naylon Fatura Operasyonu

2 saat önce

Başkentte 3 ayrı firmaya düzenlenen operasyonda, 50 milyon lira değerinde naylon fatura ele geçirilirken, firma yetkilisi 5 zanlı yakalandı.

Başkentte 50 Milyon Liralık Naylon Fatura Operasyonu, System.String[]
Başkentte 3 ayrı firmaya düzenlenen operasyonda, 50 milyon lira değerinde naylon fatura ele geçirilirken, firma yetkilisi 5 zanlı yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine, Yenimahalle OSTİM OSB Mahallesi'nde naylon fatura düzenledikleri iddia edilen 3 ayrı firmayı takibe aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda firmalara operasyon düzenlendi.

Operasyonda, firmaların yetkilileri T.K, S.Ç, Z.B, H.A. ve C.D. gözaltına alındı.

İş yerlerinde yapılan aramalarda, 50 milyon lira değerinde 12 fatura koçanı ve 20 klasör naylon fatura ile 2 kaşe ele geçirildi.

Şüphelilerden birinin aracında ise zulalanmış 2 ruhsatsız av tüfeği ve 54 fişek bulundu.

Zanlıların, aylık maaş karşılığında kimlik bilgilerini kullandıkları kişi adına şirket kurdukları öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerden H.A'nın, mali müşavir adayı olduğu tespit edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:12 Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel
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