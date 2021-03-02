Başkentte 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma kartları ulaşıma açıldı - Son Dakika

Ankara'da Kontrollü Normalleşme sürecine geçilmesiyle 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma kartları ulaşıma açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşerilerim, kontrollü normalleşme kararlarına bağlı olarak, kentimizde yaşayan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın toplu taşıma kartlarını ulaşıma açtık. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmenizi önemle hatırlatırım."