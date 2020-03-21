Başkentte 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz ulaşımları askıya alındı - Son Dakika
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Başkentte 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz ulaşımları askıya alındı

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması uygulamasını geçici olarak askıya aldığını bildirdi.

Başkentte 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz ulaşımları askıya alındı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması uygulamasını geçici olarak askıya aldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve devletin tüm kademelerinin evde kalınması ve toplu halde bulunmaması çağrısına rağmen 65 yaş üstü vatandaşların yoğun olarak toplu taşımayı kullanmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 20 Mart'ta 65 yaş üstü 36 bin 630 vatandaşın raylı sistemler ve toplu taşıma araçlarını kullandığının tespit edildiği, toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkının toplu taşımı artırdığı ve bu durumun salgın riskini yükselttiği ifade edildi.

Virüsün en çok etkilediği ve yüksek risk gurubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşların "Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği"nden geçici bir süre yararlanmayacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başta 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla alınan önlemler kapsamında, Ankara'da tüm toplu taşıma araçlarından 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz olarak yararlanmalarının tedbir amaçlı olarak geçici süreyle durdurulması kararı alınmıştır."

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:42 Kaynak: AA

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