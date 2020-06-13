Başkentte 73 bine yakın abonenin su faturasını hayırseverler ödedi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde işini kaybedenler başta olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine yönelik başlattığı yardım kampanyası kapsamında, 72 bin 604 su abonesinin faturaları hayırseverler tarafından ödendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin" sloganıyla Ankara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından hayata geçirilen "Su Ver", "Bilet Ver", "El Ver" ve "İftar Ver" kampanyalarına hayırseverlerce destek sağlandı.

Belediyenin "www.ankaratekyurek.com" internet adresi aracılığıyla hayırseverler tarafından, sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileler ile borçlarından dolayı suları kapalıyken salgın nedeniyle geçici olarak suları açılan aileler başta olmak üzere 72 bin 604 abonenin toplam 147 bin 322 su faturası ödendi.

Abonesine ulaşılamayan ve borçlarının ödenmemesinden dolayı icra dosyaları biriken 4 bin 602 aboneye ait 23 bin 672 su faturası borcu da hayırsever vatandaşlar tarafından kapatıldı. Hayırseverler, toplamda 7 milyon 780 bin 283 liralık su borcu ödemesini ASKİ'nin hesaplarına yatırdı.

Ramazanda 500 bin 102 iftar paketi dağıtıldı

Kovid-19 ile mücadele sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine iftarlık sıcak yemek göndermek isteyen 73 bin 864 hayırsever, 500 bin 102 iftar paketi satın alarak 7 milyon 501 bin 530 liralık yemek bağışında bulundu.

Belediyenin sosyal yardım sistemine kaydı bulunan ya da yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahibi 12 bin 775 Ankarakart kullanıcısının bakiyesine de hayırseverler tarafından 731 bin 510 lira yu¨kleme yapılarak ulaşım ihtiyaçları karşılandı.

Kovid-19 nedeniyle işini kaybeden veya iş yerini kapatmak zorunda kalanların nakit yardımı için yaptığı başvuru sonucunda da 12 milyon 386 bin 200 lira yardımda bulunuldu.

Hayırseverler, belediyenin "Su Ver", "Bilet Ver", "El Ver" ve "İftar Ver" kampanyalarına toplam 28 milyon 399 bin 523 lira destek sağladı.