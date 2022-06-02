Başkentte 8. Erzurum Tanıtım Günleri başladı

Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı'nca düzenlenen 8. Erzurum Tanıtım Günleri, Başkent Millet Bahçesi'nde başladı.

Erzurum Bar Ekibi ile Yedi İklim Yedi Bölge Folklor Ekibinin dans gösterisi yaptığı açılışa, milletvekillerinin yanı sıra Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen katıldı.

Açılışta konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, 20 senedir siyaset yoluyla Erzurum'a ve Türkiye'ye hizmet etmek için çabaladıklarını, hizmetlerine devam edeceklerini söyledi.

Erzurum'un hizmetler ve yatırımlar açısından çok önemli noktaya geldiğini belirten Akdağ, şehir hastanesinin, 400 bin metrekarelik alanda, son derece kaliteli ve nitelikli şekilde hizmet verdiğini anlattı.

Akdağ, "Tüneller, Erzurum'u çevre illere bağlayan yollarımız, kategori 3 havalimanımız, 2. üniversitemiz, 2. tıp fakültemiz, yenilenen okullarımız, kentsel dönüşüm, sosyal konutlarımız, birçok kamu binası, hayvancılıkta yaptığımız ataklar var. Yeni bir spor salonuna ihtiyacımız var, şu anda inşa ediyoruz. İkinci organizede müthiş güzel bir alanda sanayimizi geliştireceğiz." dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş de Erzurum'da yaklaşık bir milyonluk bir nüfusa hizmet verdiklerini, diğer illerde de çok sayıda Erzurumlu yaşadığı ifade ederek, "Aslında biz onlarla ve sizlerle gurur duyuyoruz. Çünkü o Dadaş kültürünü gittikleri yerlere de aşılamışlar, gittikleri yerlerde bunu çok somut bir şekilde göstermişler. Hem nitelikli, eğitimli hem de varlıklı bir nüfus. Gerçekten değer katmışlar gittikleri yerlere." diye konuştu.

Erzurum'un yöresel el sanatları, ürünleri ve lezzetlerinin yer aldığı 8'inci Erzurum Günleri, Başkent Millet Bahçesi'nde 5 Haziran'a kadar ziyarete açık kalacak.