80 yaşındaki eşini öldüren sanık için "haksız tahrik" indirimi talep edildi

Başkentte 80 yaşındaki eşi Ahmet Akgün'ü 38 yerinden bıçaklayarak öldüren 76 yaşındaki Mevlüde Akgün'ün yargılanmasına devam edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Akgün, avukatı ve maktulün ailesi katıldı.

Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından savcı, esas hakkında mütalaasını sundu.

Eşini birden fazla bıçak darbesiyle öldüren sanığın "ağırlaştırılmış müebbet"le cezalandırılması istenen mütalaada, sanığın bu eylemi haksız tahrik altına işlediğine dikkat çekildi.

Bu kapsamda, sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması, tutukluluk halinin devam etmesi talep edildi.

Mahkeme heyeti, tarafların son savunmalarını hazırlaması için duruşmayı 20 Ekim'e erteledi.

Olayın geçmişi

İddianameye göre, Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi'nde yaşayan Mevlüde ve Ahmet Akgün çifti, 14 Ocak 2021'de bilinmeyen nedenden tartıştı. Mevlüde Akgün, eşini 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

İfadesinde, 60 yıllık evliliklerinin olduğunu belirten sanık Akgün, "Eşim bana bağırdı, küfür ve hakaret etti. Elindeki bıçakla beni tehdit etti. Odaya girdiğimde eşim oturduğu yerden kalkarak bıçağı bana doğru savurdu. Ben de elindeki bıçağı alarak kendimi savunmak için ona vurdum." iddiasında bulundu.

İddianamede, Akgün'ün, "eşi kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırılması talep edilmişti.