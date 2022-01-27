Başkentte 9 araç birbirine girdi;1 yaralı

ANKARA - Ankara'da İmrahor Viyadüğünde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde, Doğukent Bulvarı İmrahor Viyadüğü, Çankaya istikametinde buzlanma sebebiyle iki araç birbirine girdi. Arkadan çarpışmalı kazaya yaklaşmamak için şerit değişikliğine girmeye çalışan araçlar, toplamda 9 aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme kazaya sebep oldu. Yaşanılan zincirleme kazada 06 BGP 218 plakalı araç yolcusu Y.S. yaralandı. Trafik ekipleri trafiği bir süre kontrollü bir şekilde yönetirken kazaya karışan 9 araç hasar tespiti yapılmak üzere oto kurtarma araçlarına alındı.

Yaşanılan kazanın görgü tanığı Sultan Saçık, "İlerden gelen bir araç önce benim araca vuruyor. Daha sonra birkaç araca daha vuruyor, orta bariyere çarptıktan sonra ancak durabilmiş. Bu kazaların sebepleri de önceki kaza. Herkes yavaşlayıp kazaya karışmamaya çalışırken bir kaza daha oluyor. Bildiğim kadarıyla bir kişi yaranmış hastaneye gitti" diye konuştu.