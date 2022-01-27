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Başkentte 9 araç birbirine girdi;1 yaralı - Son Dakika

Başkentte 9 araç birbirine girdi;1 yaralı

27.01.2022 12:47

Başkentte 9 araç birbirine girdi;1 yaralı Ankara'da İmrahor Viyadüğünde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Başkentte 9 araç birbirine girdi;1 yaralı

ANKARA - Ankara'da İmrahor Viyadüğünde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde, Doğukent Bulvarı İmrahor Viyadüğü, Çankaya istikametinde buzlanma sebebiyle iki araç birbirine girdi. Arkadan çarpışmalı kazaya yaklaşmamak için şerit değişikliğine girmeye çalışan araçlar, toplamda 9 aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme kazaya sebep oldu. Yaşanılan zincirleme kazada 06 BGP 218 plakalı araç yolcusu Y.S. yaralandı. Trafik ekipleri trafiği bir süre kontrollü bir şekilde yönetirken kazaya karışan 9 araç hasar tespiti yapılmak üzere oto kurtarma araçlarına alındı.

Yaşanılan kazanın görgü tanığı Sultan Saçık, "İlerden gelen bir araç önce benim araca vuruyor. Daha sonra birkaç araca daha vuruyor, orta bariyere çarptıktan sonra ancak durabilmiş. Bu kazaların sebepleri de önceki kaza. Herkes yavaşlayıp kazaya karışmamaya çalışırken bir kaza daha oluyor. Bildiğim kadarıyla bir kişi yaranmış hastaneye gitti" diye konuştu.

Başkentte 9 araç birbirine girdi;1 yaralı
Başkentte 9 araç birbirine girdi;1 yaralı
Başkentte 9 araç birbirine girdi;1 yaralı

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Tragger, Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte 9 araç birbirine girdi;1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentte 9 araç birbirine girdi;1 yaralı - Son Dakika
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