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Son Dakika Güncel Başkentte 96 meşaleyle Cumhuriyet kutlaması

Başkentte 96 meşaleyle Cumhuriyet kutlaması

19 dakika önce

Ankara'nın Altındağ Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, 96 genç meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

Ankara'nın Altındağ Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, 96 genç meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

Altındağ Belediyesi önünde toplanan gençler, meşalelerini yakarak Birinci Meclis'e kadar yürüdü.

Ulus'taki TBMM binasının önünde yapılan etkinliğe katılan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Cumhuriyet'in kurulduğu mekanda Cumhuriyeti anmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Balcı, "Cumhuriyet 96 yaşında, ilelebet payidar olmasını istiyoruz." dedi.

Gençlerin zeybek oynamasının ardından etkinlik sona erdi.

Başkentte 96 meşaleyle Cumhuriyet kutlaması

29 ekim cumhuriyet bayramı, Altındağ, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 10:08 Kaynak: AA
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