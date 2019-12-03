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Başkentte AB büyükelçileri İBB Başkanı İmamoğlu ile buluştu

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile başkentte bir araya geldi.

Başkentte AB büyükelçileri İBB Başkanı İmamoğlu ile buluştu, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile başkentte bir araya geldi.

AB Türkiye Delegasyonu yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Berger ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, çalışma yemeğinde İmamoğlu'nu konuşmacı olarak ağırladı.

Toplantıda belediyeler düzeyinde de olmak üzere, AB-Türkiye ilişkileri, yerel demokrasi, iklim değişikliği ve afete hazırlık da dahil akıllı kent politikaları konuları ele alındı.

Toplantı, büyükelçilerin Türkiye'nin önde gelen isimleriyle düzenli olarak bulunduğu görüş alışverişinin bir parçası olarak yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:24 Kaynak: AA
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