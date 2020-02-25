Başkentte "AB Programları Ulusal Stratejisi Sektörler İstişare Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte 'AB Programları Ulusal Stratejisi Sektörler İstişare Toplantısı' düzenlendi - Son Dakika

Başkentte "AB Programları Ulusal Stratejisi Sektörler İstişare Toplantısı" düzenlendi

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığınca, "AB Programları Ulusal Stratejisi Sektörler İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Başkentte

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığınca, "AB Programları Ulusal Stratejisi Sektörler İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplantının, 2014-2020'de Türkiye'nin katılım sağladığı Birlik Programları hakkında bilgi vermek ve Türkiye'den potansiyel paydaşların 2020 yılı ile 2021-2027'de uygulanacak programlardan daha fazla faydalanabilmesini sağlamak amacıyla AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan'ın başkanlığında yapıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile özel sektörden birçok çatı kuruluşun katıldığı toplantıda, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ve Birlik Programları'nın entegrasyonuna vurgu yapan bütüncül bakış açısıyla Türkiye'deki kurum ve kuruluşların programlardan daha fazla yararlanması gerektiği teyit edildi.

Bu doğrultuda, AB programları sürecinin sahiplenilmesi ve özel sektörün teşvik edilmesi gerekliliği vurgulandı.

AB'nin, yeni mali dönemi olan 2021-2027 yıllarında, Türkiye'nin katılım sağlayabileceği programlara da değinilen toplantıda, Türkiye'ye önemli katma değer sağlama potansiyeline sahip programların bulunduğu, bu süreçte özel sektörün önemli bir yere sahip olduğu kaydedildi.

Öte yandan, AB programlarının faydasının, sadece mali olarak ölçülmesinin doğru olmayacağı, ortaya konan katma değerin kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesine yapacağı etkinin ve Türkiye ile diğer Avrupa ülkeleri arasında eğitimden araştırmaya, gümrüklerden yerel yönetimlere geniş alanda iletişim ve etkileşimin de göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekildi.

İstişare toplantısının sonunda, Türkiye'nin yeni dönemde Birlik Programları'ndan daha fazla faydalanabilmesi ve karşılaşılan sorunlara çözümler üretilebilmesi için katılımcıların görüş ve önerileri de alındı.

Avrupa Birliği, Bülent Özcan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:34 Kaynak: AA
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