Başkentte abartı egzoz kullanan 1590 sürücüye ceza uygulandı - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğünce yılbaşından bugüne kadar 1590 sürücüye abartı egzoz kullanmaktan ceza kesildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, geçen yıl abartı egzoz kullanarak vatandaşların huzurunu kaçıran ve gürültü kirliliğine neden olan 1360 sürücüye, 2020'nin ilk ayından bugüne kadar ise 1590 sürücüye cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Paylaşımda yer alan videoda, abartı egzoz kullanan sürücülere trafik polislerince uygulanan cezai işlemler ve araçlara takılan abartı egzoz sistemine ilişkin görüntüler yer aldı.

Videoda vatandaşlara, "Yapacağınız çağrılar ile siz de gürültü kirliliğine dur deyin." çağrısı yapıldı.

Öte yandan abartı egzoz kullanarak gürültü kirliliğine sebep olan sürücülerle mücadele için Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla özel bir ekip kurulduğu öğrenildi.