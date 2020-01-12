Başkentte ABD protestosu - Son Dakika
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Başkentte ABD protestosu

6 saat önce

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD güçleri tarafından öldürülmesi, Ankara'da Kudüs İnisiyatifi üyelerince protesto edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD güçleri tarafından öldürülmesi, Ankara'da Kudüs İnisiyatifi üyelerince protesto edildi.

Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde bir araya gelen ve ellerinde Süleymani'nin fotoğraflarının bulunduğu grup, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından gruptakiler adına söz alan Kemal Kemahlı, "Pentagon'un yaptığı resmi açıklamaya göre, bu vahşi saldırının emrini katil Trump bizzat verdi. Bu katliamı yapan büyük şeytan ABD, siyonist Trump ve korsan İsrail'i şiddetle lanetliyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından bir süre İsrail ve ABD aleyhinde slogan atan grup üyeleri, daha sonra buradan ayrıldı.

Başkentte ABD protestosu

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Ankara, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:06 Kaynak: AA
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