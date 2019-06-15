Son Dakika Haberleri: Başkentte "Afrika Günü" kapsamında ağaç dikildi
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Başkentte "Afrika Günü" kapsamında ağaç dikildi

1 saat önce

Ankara'da, Afrika Günü kutlamaları kapsamında 33 Afrika büyükelçiliği personelinin katılımıyla Çankaya'daki Zafer Parkı'na her bir büyükelçilik için ağaç dikildi.

Başkentte
Ankara'da, Afrika Günü kutlamaları kapsamında 33 Afrika büyükelçiliği personelinin katılımıyla Çankaya'daki Zafer Parkı'na her bir büyükelçilik için ağaç dikildi.
Çankaya Belediyesinin Afrika Birliği'nin kuruluşunun 56. yıl dönümü kapsamında düzenlediği etkinlikle, Türkiye'deki Afrika ülkelerinin temsilcileri güne Çankaya'daki İsmet İnönü Parkı'nda yürüyüş yaparak başladı.
Yürüyüşün ardından çok sayıda Afrikalı büyükelçi ve misyon şefi, Zafer Parkı'nda ülkelerini temsilen birer ağaç dikti.
Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Houssein Abdillahi, burada yaptığı konuşmada, Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla son etkinliklerini düzenlediklerini bildirdi.
Abdillahi, bugünü ağaç dikerek kutlamaktan çok mutlu olduklarını belirterek, Çankaya Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.
Türkiye-Afrika dostluğunun vurgulandığı etkinlikte, çevre duyarlılığına ilişkin mesajlar verildi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:31 Kaynak: AA
Türkiye, Ankara, Çankaya, Afrika, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin S-400 tehdidine Bahçeli'den tepki: Türkiye, NATO üyeliğini sorgulamalıdır Çeşme'de tatilciler eğlence için 3 liralık huniye 20 lira veriyor Rize'de ilginç gelenek; sabahın ilk ışıkları ile dağ horozu gözlüyorlar Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 15:50:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte "Afrika Günü" kapsamında ağaç dikildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]